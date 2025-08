Tennis: Dante Terzi vince il trofeo Heroe’s Under 14 allo Sport in Riviera, partito il Terza del Cicconetti

RAVENNA. Ultime battute sui campi del Circolo Sport in Riviera di Ravenna per il torneo nazionale Under 14 maschile, il trofeo Heroe’s. Nell’Under 14 maschile successo di Dante Terzi. Il portacolori del Ct Zavaglia, testa di serie n.2, ha battuto in finale Filippo Bellotto (Centro Tennis Argenta) per 6-0, 3-6, 10-8.

Semifinali: Filippo Bellotto-Nicolò Maldini 4-6, 6-1, 10-4, Terzi-Tommaso Pilati 6-4, 6-1.

Il giudice di gara è Enrico Fiorini, direttore di gara è Marco Lolli.

RIMINI. E’ partito oggi sui campi del Ct Cicconetti il torneo nazionale di 3° categoria (limitato al 3° gruppo) maschile. Sono ben 147 i giocatori al via in questo torneo che terrà banco fino al 17 agosto. Si parte con il tabellone Nc, a seguire quello di 4° categoria nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Gianmaria Sarti, Paolo Duranti, Andrea Lombardini, Alessandro Gostoli, Fabio Travaglini, Marco Filippi, Gianmarco Palumbo, Andrea Bonetti, Alessio Simoncelli, Claudio Sanchioni, Marco Storoni, Emanuel Vannucci, Alessandro Bernardi, Massimiliano Perotti, Pietro Matteini, Umberto Uguccioni, Giacomo Simonazzi, Paolo Briolini e Davide Pierini. I big sono i 3.3 Massimiliano Agnello, Andrea Covezzi, Riccardo Banzola, Gianluca Vannucci, Lucio Argentieri, Edoardo Vincenzi, Massimo Mencarelli, Raffaele Strocchi, Ernesto Stentella Liberati, Alessandro Bocchini, Riccardo Saltini, Federico Prandelli, Nicola Ravera, Emmanuele Bomba, Luca Lorenzi e Tommaso Zanzini.

1° turno Nc: Alessandro Diotallevi-Niccolò Tonelli 6-0, 6-2, Diego Bottoni-Francesco Viret 6-0, 6-1. Turno di qualificazione: Alessandro Neri-Leonardo Patacconi 6-3, 5-7, 10-7, Riccardo Tommasini-Albo Fabbri 6-0, 6-3.