Tennis, Daniela Morigi vince il “Memorial Farina” al Maretennis

BELLARIA. E’ giunto alle finali sui campi del Maretennis il torneo nazionale di 4° maschile (limitato al 3° gruppo) la decima edizione del memorial “Gianma Farina”. Nel maschile finale tra Matteo Palli Lucchesi (Ssd Campo di Marte) e Vincenzo Marino (Tc Ippodromo Cesena).

Ottavi: Gianluca Tamburini (4.4)-Enrico Bianconi (4.4) 6-2, 7-6, Riccardo Fantini (Nc)-David Pedrini (4.4, n.4) 2-6, 7-5, 10-4, Giacomo Turci (4.3, n.1)-Claudio Dall’Ara (4.3) 4-6, 6-3, 10-2, Matteo Palli Lucchesi (4.5)-Riccardo Marino (4.4) 6-4, 6-3, Lorenzo Pistocchi (4.3, n.6)-Richard Valentini (4.3) 6-2, 6-1, Matteo Sirca (4.6)-Marco Portolani (4.3) 6-0, 6-0, Tazio Zannoni (4.5)-Salvatore Munciguerra (4.4) 6-2, 6-4, Vincenzo Marino (4.3, n.2)-Matteo Moretti (4.3) 6-3, 6-3.

Quarti: Palli Lucchesi-Fantini 6-3, 6-2, Pistocchi-Sirca 3-6, 6-1, 10-4, Marino-Zannoni 6-1, 6-2. Semifinale per Luca Tamburini (4.4). Semifinali: Marino-Pistocchi 3-6, 6-2, 10-6, Palli Lucchesi-Tamburini 2-6, 6-1, 10-3.

Nel femminile la prima finalista è Barbara Salvi (River 22 Sporting Club), seguita da Daniela Morigi (Pol.2000 Cervia). Nella finalissima successo di Daniela Morigi per 6-3, 4-6, 10-3.

Ottavi: Silvia Fumelli (4.4)-Mariangela Leporale (4.4) 6-3, 6-1, Claudia Caminati (4.4)-Donatella Piccinini (4.3, n.4) 6-0, 6-4, Paola Verlengia (4.3)-Alessandra Genghini (4.5) 6-1, 7-5, Barbara Salvi (4.3, n.3)-Luigia Rasi (4.4) 4-6, 6-2, 10-7, Claudia Montanari (4.3)-Francesca Vincenzi (4.5) 6-0, 6-2, Nadia Gasponi (4.3, n.2)-Vittoria Pracucci (4.5) 3-6, 6-0, 11-9, Alessia Tacconi (4.3)-Nataliya Bilan (4.5) 6-4, 6-7, 11-9. Quarti: Daniela Morigi (4.3, n.1)-Fumelli 6-2, 6-2, Salvi-Tacconi 4-6, 6-1, 10-4, Gasponi-Montanari 7-6, 7-6, Verlengia-Caminati 6-3, 6-4. Semifinali: Barbara Salvi-Nadia Gasponi 6-1, 6-4, Daniela Morigi-Paola Verlengia 7-6, 6-1.

Il giudice di gara è Michele Pretolani, direttore di gara Alessandro Manco.

Da lunedì è in programma, sempre sui campi del Maretennis, il torneo nazionale Veterani Over 45-55-65 e Ladies limitato alla 3° categoria. Nel complesso sono 59 i giocatori al via nelle quattro categorie. Nell’Over 45 (14 iscritti) guida le fila il 2.8 Andrea Travaglini, davanti al 3.2 Stefano Torrisi. Nell’Over 55 (32 iscritti) i big sono il 3.2 Pietro Montemaggi ed i 3.3 Leonardo Bertozzi, Stefano Fiandri, Riccardo Falcone e Mattia Foschi. Le teste di serie del primo tabellone sono andate nell’ordine ai 4.1 Paolo Poli, Delio Rinaldi, Silvano Rinaldi, Stefano Cornacchia e Massimiliano Marzagalli, nel tabellone finale i big sono nell’ordine Pietro Montemaggi, Stefano Fiandri, Mattia Foschi e Leonardo Bertozzi.

Nell’Over 65 tutti dietro al 3.5 Franco Ghedini, tra le Ladies 40 la giocatrice da battere è la 4.2 Elisabetta Dallari.