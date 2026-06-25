Tennis, dalle 20 le semifinali al Cacciari

E’ giunto alle battute finali sui campi del Ct Cacciari il torneo Open femminile targato “Studio Seta”, giunto alla 6° edizione. Tra le protagoniste delle semifinali, in programma oggi dalle 20, la beniamina di casa, Martina Balducci, che nei quarti ha vinto un duro match contro Emma Chiesi (Ct Albinea) 4-6, 6-4, 10-7 ed Emma Lanzoni, portacolori del Tc Faenza, che ha mosso i primi passi tennistici sui campi del Ct Cacciari, che ha estromesso nei quarti Alice Stella (Tc Imola) 6-2, 6-4. Quarti: Virginia Lanzillo (2.7)-Beatrice Bruni Lotti (2.6, n.4) 4-6, 6-0, 14-12, Agnese Calzolai (2.6, n.3)-Maria Luce Ossani (2.7) 6-2, 6-3.