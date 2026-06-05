Tennis, dalle 19,30 le finali al Paradiso

Sui campi del Centro Paradiso di Cesenatico siamo alle finali nel torneo di 3° categoria, maschile e femminile. Nel maschile finale oggi alle 21 tra Pietro Corbelli (Tc Viserba), la grande sorpresa del torneo, e Francesco Bellarmino (Ct Cesena). Quarti: Pietro Corbelli (4.1)-Tommaso Zanzini (3.2, n.4) 7-5, 6-1, Alessandro Monti (3.3)-Alessandro Laganà (3.3) 2-6, 6-2, 10-7, Francesco Bellarmino (3.3)-Francesco Mazzotti (3.3) 6-3, 6-4. Semifinale anche per Edoardo Vincenzi (3.3). Semifinali: Corbelli-Monti 6-2, 6-0, Bellarmino-Vincenzi 6-3, 6-2.

Nel femminile il match-clou vede di fronte oggi alle 19.30 Federica Matteucci (Alex Rambelli Academy) e Martina Orsini (Asd Paradiso). Quarti: Martina Orsini (3.3)-Angelica Bonetti (3.1, n.1) 6-2, 6-0, Valentina Benini (3.1, n.4)-Giulia D’Altri (3.2) 6-2, 6-2, Semifinali: Federica Matteucci (3.1, n.3)-Patricia Brezoi Moldovan (3.1, n.2) 6-3, 6-3, Orsini-Benini 2-6, 6-3, 10-5.