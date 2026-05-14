Tennis, dalle 18,30 i quarti a Forlimpopoli

Si è allineato ai quarti sui campi del Tennis Club “Luigi Laghi” di Forlimpopoli il torneo di 3° categoria maschile. Approdano ai quarti, in programma oggi dalle 18.30, Enrico Pompignoli (Tc Castelbolognese), Riccardo Delle Site (Forum Tennis), Francesco Bellarmino (Ct Cesena) ed Alessandro Monti (Ct Cesena). Ottavi: Enrico Pompignoli (4.1)-Tommaso Lombardi (3.3) 6-1, 6-2, Riccardo Delle Site (3.3)-Filippo Foschi (4.1) 7-5, 6-0, Francesco Bellarmino (3.3)-Iari Castellucci (3.3) 6-3, 6-1, Alessandro Monti (3.3)-Filippo Pracucci (4.1) 6-2, 6-2.