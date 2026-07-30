Tennis, Dallari e Bighini promosse al Turista

Altra raffica di risultati nel Torneo del Turista. Maschile, tabellone di 3°, primo turno: Giuseppe Leoncini (3.5)-Massimo Castori (4.1) 6-0, 6-0, Emanuele Matteucci (3.5)-Enrico Rossi (4.2) 6-4, 1-6, 10-8, Luca Filippi (3.5)-Tomas Morini (4.3) 6-2, 6-2, Pier Paolo Cornacchia (3.5)-Paolo Pianesani (4.1) 6-2, 6-0, Lorenzo Baldini (4.1)-Francesco Montebugnoli (3.5) 6-2, 6-1, Davide Fagioli (3.5)-Andrea Marcucci (4.1) 6-4, 6-2, Tommaso Pangrazi (4.5)-Andrea Caniato (3.5) 7-6 (4), 5-7, 10-7, Umberto Baldini (4.4)-Andrea Lombardini (3.5) 3-6, 6-3, 10-2, Alessandro Falzoni (4.2)-Edoardo Baccini (3.5) 6-3, 3-6, 10-1, Pietro Reggiani (3.5)-Thomas Guidi Zoffoli (4.1) 5-7, 7-6 (3), 10-8, Mattia Foschi (3.4)-Thomas Carroli (4.2) 6-3, 6-2, Matteo Coppini (3.4)-Nicola Xella (4.5) 6-1, 6-1, Giorgio Zignani (3.4)-Lorenzo Kapros (3.4) 6-0, 6-1.
Femminile, tabellone di 3°, primo turno: Elisabetta Dallari (4.1)-Alessia Rocchi (3.5) 3-6, 6-2, 13-11, Greta Bighini (4.1)-Martina Breviglieri (3.5) 6-3, 6-4.
Doppio maschile., turno di qualificazione: Folli-Liverani (n.3) b. Cattoni-Marcucci 6-3, 6-2.