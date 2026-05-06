Tennis, Dalla Valle e Mecarelli nei quarti al Future di Santa Margherita di Pula

Santa Margherita di Pula. Enrico Dalla Valle e Michele Mecarelli, due giocatori seguiti dalla Galimberti Tennis Academy, nei quarti del nuovo torneo Itf Men’s Future di Santa Margherita di Pula (30.000 dollari, terra), il “Fortevillage Trophy”.

Il ravennate, testa di serie n.6, ha battuto all’esordio 6-0, 7-5 il bulgaro Yanaki Milev e negli ottavi l’argentino Lorenzo Gagliardo per 1-6, 6-4, 7-6 (5). Per Mecarelli successo pesante all’esordio sull’indiano Manas Dhamne (n.3) per 6-2, 7-6 (7) e poi su Tobia Costanzo Baragiola Mordini per 6-4, 6-4. Esce di scena invece Lorenzo Rottoli, battuto da Lorenzo Berto (lucky-loser) per 2-6, 6-4, 6-1. Nei quarti Mecarelli-Berto e Dalla Valle contro il bulgaro Pyotr Nesterov, testa di serie n.2.

Doppio, 1° turno: Dalla Valle-Mecarelli b. Dhamne-Rahmani (Ind-Iri) per ritiro. Quarti contro Ferrari-Valle.

Monastir. Marcello Serafini esce di scena all’esordio nel tabellone principale del torneo Itf Men’s Future tunisino di Monastir (15.000 dollari, hard outdoor). Per il riccionese esordio contro il russo Igor Kudriashov, testa di serie n.2 e sconfitta per 6-2, 6-3.

Tirana. Pietro Tombari conquista i quarti nel torneo Tennis Europe Under 16 albanese di Tirana, il “National Sport Park Open” (sintetico outdoor). Il giocatore cattolichino che si allena alla Galimberti Tennis Academy ha battuto all’esordio la wild-card montenegrina Djordie Kordic per 6-4, 6-3 ed al 2° turno Angelo Maria Picano (n.7, wild-card) per 6-0, 6-0. Quarti contro Alessandro Varagnolo (wild-card).

Pavia. Rachele Franchini protagonista nel torneo Tennis Europe Under 14 (2° categoria, terra) di Pavia. La giocatrice romagnola portacolori del Ct Massa ed allieva della Ravenna Tennis Academy è entrata con una wild-card, ed ha messo in fila la francese Lafont e poi Benedetta Ficagna. Ora quarti contro Nicole Scarpino (n.4). 2° turno: Rachele Franchini-Benedetta Ficagna 6-2, 6-2. Nel doppio Arginelli-Foggia (n.1) nei quarti contro De Matteis-Garzella. 1° turno: Campana-Sgarbossa b. Cereghini-Cutugno (Ita-Mlt, n.4) 6-2, 6-2, Franchini-Ratti b. Hilton-Singh Carvajal (Aus) 6-2, 7-5. Nei quarti Campana-Sgarbossa contro le francesi Lafont-Ruiz.