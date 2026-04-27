Tennis, Dalla Valle e Bagnolini sugli scudi

Enrico Dalla Valle avanza nelle qualificazioni del super Challenger Atp 175 di Cagliari (272.730 euro di montepremi, terra). Per il ravennate, testa di serie n.7, esordio con successo per 6-3, 6-1 contro il tedesco Costantin Frantzen, mentre per Manuel Mazza è arrivata una netta sconfitta per 6-2, 6-1 contro Lorenzo Carboni (n.7). Nel turno finale per il main-draw Dalla Valle sfida il greco Stefanos Sakellaridis, testa di serie n.2.
Impresa di Daniel Bagnolini nella nuova tappa della serie dei tornei Itf di Santa Margherita di Pula (30.000 dollari di montepremi). Il cervese portacolori del Ct Zavaglia ha sconfitto il n.1 del seeding, il russo Andrey Chepelev, 6-3, 2-6, 6-3. Negli ottavi il romagnolo affronterà l’iraniani Kasra Rahmani. E’ stata un’ottima giornata per il Ct Zavaglia visto che viene promosso in tabellone il ravennate Luigi Valletta che nel turno finale ha battuto 6-7 (7), 6-4, 11-9 l’imolese Enrico Baldisserri. Ora per il romagnolo esordio nel main-draw contro l’altro qualificato Boris Sarritzu. Al primo turno del tabellone principale Lorenzo Beraldo sconfitto 6-4, 6-2 da Nikolai Barsukov (Ger).