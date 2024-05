Tennis: da sabato si giocano il Trofeo del Gelso, il Memorial Piraccini e il Trofeo Bentasol di Quarta categoria

IGEA MARINA. Dopo il 4° maschile ecco il torneo nazionale di 4° categoria femminile partito sabato al Circolo Tennis Venustas di Igea Marina. Sono 35 le giocatrici al via nel Trofeo del Gelso che è ormai diventato una classica primaverile nel Club bellariese. Si parte con il primo tabellone nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine alle 4.4 Mariangela Leporale, Anita Vernice e Camilla Rambelli.

In cima al seeding troviamo le 4.1 Elisabetta Dallari, Claudia Crescentini, Chiara Sbrighi, Irene Carpani e Bernadetta Soriano, a seguire i 4.2 Alessia Frontini, Cristina Carattoni e Sabina Raschini. Il giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Elisa Zannoni.

Il torneo di 4° fa da apripista all’evento clou della stagione del Ct Venustas, il torneo nazionale Open femminile, il trofeo “Città di Bellaria” dotato di ben 4000 euro di montepremi che terrà banco dal primo al 20 giugno. Dunque sta entrando decisamente nel vivo la stagione del Club di Igea Marina.

Nel torneo di 4° subito a segno Daniela Benedettini (Pol.2000 Cervia), Amelia Cavicchio (Ravenna Sport Center) ed Alessandra Berardi (Ct Rimini).

Risultati 1° turno: Daniela Benedettini (Nc)-Francesca Olmi (Nc) 6-0, 6-0, Amelia Cavicchio (Nc)-Veronica Montaguti (Nc) 6-1, 6-0. 2° turno: Alessandra Berardi (4.6)-Martina Serattini (Nc) 6-3, 2-6, 10-7.

SANTARCANGELO. Da sabato si gioca sui campi del Circolo Tennis Casalboni di Santarcangelo una classica del tennis romagnolo, il memorial “Luciano Piraccini”, il torneo nazionale di 4° categoria, maschile e femminile, giunto alla 19esima edizione. Sono ben 100 i giocatori al via. Si parte con la sezione Nc, poi il tabellone finale che vede nel ruolo di teste di serie nell’ordine i 4.1 Daniele Friguglietti, Loris Pasini, Raffaele Mitri, Fabio Nicolella, Marco Gianfrini, Federico Mieli, Claudio Marcantoni, Adriano Amadio, Andrea Saponi, Elia Michelangelo Cicognani, Matteo Casadei, Francesco Mazza, Michele Moretti, Alessandro Bernardi, Niccolò Lunedei ed Andrea Bonetti.

Turno di qualificazione NC: Gabriele Bravi-Stefano Muccini 7-5, 6-1, Emanuele Zani-Marzio Baravelli 6-2, 6-1, Alessandro Spadoni-Matteo Degli Angeli 6-3, 7-6 (1).

Tabellone finale, 1° turno: Giovanni Piantedosi (4.6)-Matteo Paganelli (Nc) 6-0, 6-1, Davide Mazzotti (4.6)-Andrea Donini (Nc) 6-2, 6-2, Maurizio Gridelli (4.6)-Emanuele Zani (Nc) 6-0, 6-0, Luca Giorgini (4.6)-Jacopo Muccioli (4.6) 6-2, 7-5, Matteo Dellapasqua (4.6)-Alessandro Spadoni (Nc) 6-2, 6-0, Vincenzo Olivieri (4.6)-Paolo Briolini (Nc) 7-6, 6-1, Sandro Bernardi (4.6)-Ivan Antolini (Nc) 6-2, 2-6, 11-9, Daniele Pasolini (Nc)-Federico Manzelli (4.6) 6-2, 6-2.

2° turno: Alessandro Lombardini (4.5)-Corrado Fantini (4.5) 6-3, 6-0, Alessandro Casali (4.5)-Federico Biondi (4.5) 3-6, 6-2, 10-7.

Il giudice di gara è Massimo Carli, direttore di gara Marcello Lotti.

RUSSI. Con la sezione dedicata ai non classificati (promuove tre giocatori al tabellone principale) ha preso il via sabato pomeriggio sui campi in terra battuta del Russi Sporting Club il Trofeo Bentasol, torneo nazionale di 4ª categoria maschile che terrà banco fino a lunedì 3 giugno.

Sono ben 65 gli iscritti a questa competizione, diretta come giudice arbitro da Paride Gordini (direttore di gara Riccardo Cicinelli), a dimostrazione della vitalità del settore tennistico anche a livello amatoriale. Nel tabellone finale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Manuel Montefiori, Luca Continelli, Antonio Luciani (tesserato per il circolo organizzatore), Fabrizio Pucci, Alessandro Pecorari, Nicolò Tronconi, Raffaele Mazzoli, Fabrizio Romagnoli, Giuseppe Falconi, Andrea Commellini e Luigi Angelo Bertaccini.

Al via, oltre a Luciani, altri cinque portacolori del Russi Sporting Club: i 4.2 Pietro Martines, Daniele Mazzotti e Fabio Altadonna, il 4.3 Gerardo Lamattina e il non classificato Alberto Pompignoli.

Tabellone finale 1° turno: Enrico Lega (4.6)-Alessandro Donati (4.6) 6-1, 6-3, Alberto Pompignoli (Nc)-Federico Paolini Vaschetto (4.6) 3-6, 7-5, 6-2, Riccardo Vignoli (4.6)-Gianluca Ceroni (4.6) 6-3, 7-5, Andrea Verna (Nc)-Giuseppe Valdiserri (4.6) 6-2, 6-3.

2° turno: Francesco Soprani (4.6)-Alberto Agnelli (4.6) 6-1, 6-1, Giacomo Fossi (4.4)-Gabriele Iudica (4.4) 6-1, 6-0, Fabio Nildi (4.4)-Enrico Lega (4.6) 4-6, 6-1, 6-4,

3° turno: Andrea Gollini (4.3)-Claudio Moni (4.5) 6-1, 6-2.