Tennis, da sabato il torneo Under a Torre Pedrera

Il Circolo Up Tennis di Torre Pedrera organizza da sabato il torneo Under 14-16, maschile e femminile. Nell’Under 14 maschile i giocatori con classifica migliore sono i 3.4 Francesco Zanzini e Gianmaria Mussoni e i 3.5 Riccardo Piraccini e Timofey Levchenko. Nell’Under 14 femminile guida le fila la 4.2 Alice Gabaoardi davanti alla 4.3 Vittoria Pracucci. Nell’Under 16 maschile i big sono i 3.2 Alessandro Casanova, Jacopo Andruccioli, Leonardo Carioni, Nicolas Conti e i 3.3 Leonardo Tana, Tommaso Brandano e Daniele Vittoria.