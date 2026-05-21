Tennis, da sabato gli Under 14 al Cerri

Da sabato va in scena sui campi del Ct Cerri di Cattolica il torneo Under 14, maschile e femminile. Nel complesso sono 56 i giocatori in campo nei due tabelloni, 36 nel maschile e 20 nel femminile. Nel maschile i big sono i 3.3 Riccardo Paolini e Leonardo Cenciarini, seguiti dai 3.4 Matteo Campana, Alessandro Marcolini e Ludovico Zammarchi. Nel femminile si parte con la sezione di 4° nella quale le teste di serie sono state assegnate a Bianca Amadei, Camilla Brolli e Nicole Colonna, poi il tabellone finale guidato da Greta Amaducci, Elisabetta Pastore, Rebecca Chirivino e Virginia Arduini.