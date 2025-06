Tennis, da oggi il torneo Under al Venustas

Dopo il torneo Open femminile, il Ct Venustas ospita il torneo Under 11-12 e 14, maschile e femminile, il trofeo Under del Gelso. Nell’Under 11 femminile guida il seeding Asia Montanari, nel maschile in cima al seeding c’è Alessandro Bisi davanti a Tommaso Giuliani. Nell’Under 12 femminile Elisabetta Pastore e Sofia Sanchi si dividono i favori della vigilia, nel maschile guida il gruppo Samuel Contardi davanti a Enea Corazza, Alessandro Marcolini e Patrick Balc. Nell’Under 14 maschile in cima al seeding troviamo il 3.3 Mattia Vincenzi, seguito dai 3.4 Nicolas Acchiappati, Andrè Zacchi e Lorenzo Kapros.