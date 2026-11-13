Tennis, da oggi a domenica Under 10-12 al Ten Sport Center

CERVIA. Da oggi a domenica si gioca, sempre sui campi del Ten Sport Center, il torneo nazionale Under 10-12, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Nel complesso sono 50 i giocatori al via nei quatto tabelloni, di cui 14 solo a livello di Under 10. Nell’Under 12 femminile (16 iscritte) n.1 Noemi Gallina, n.2 Stefania Medeea Samoila, n.3 Marta Mistroni. Nell’Under 12 maschile (20 al via) n.1 Tommaso Cavassi, n.2 Patrick Balc, n.3 Gianmarco Abbruzzese, n.4 Lorenzo Verratti.
La giudice di gara è Nicoletta Pignato, direttrice di gara Fabrizia Masetti,