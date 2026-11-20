CERVIA. Da oggi a domenica il Ten Sport Center organizza il torneo Under 14-16, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Sono 70 nel complesso i giocatori al via nei tre tabelloni in programma, vediamo le teste di serie. Nell’Under 14 femminile n.1 Margherita Tesselli, n.2 Greta Bighini, n.3 Bianca Amadei. Nell’Under 14 maschile (35 iscritti) i big sono certamente i 3.1 Riccardo Briganti e Leonardo Cenciarini ed i 3.2 Cesare Biondi e Tommaso Cavassi. Si parte con il tabellone intermedio con le teste di serie assegnate nell’ordine a Diego Barchi, Leon Francesco Benericetti, Riccardo Paglionico e Diego Casadei, nel tabellone finale n.1 Briganti, n.2 Cenciarini, n.3 Cavassi, n.4 Biondi.

Nell’Under 16 maschile (22 al via) guidano le fila i 3.1 Riccardo Briganti, Pietro Tombari e Leonardo Cenciarini. Nel tabellone intermedio n.1 Mattia Bellavista, nel tabellone finale n.1 Briganti, n.2 Cenciarini, n.3 Tombari.

La giudice di gara è Nicoletta Pignato, direttrice di gara Fabrizia Masetti.