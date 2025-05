Il Circolo Tennis Cervia ospita da domani la grande rassegna internazionale Veterani inserita nel circuito mondiale Itf World Tennis Masters Tour. E’ un torneo di grande tradizione, che per anni si è svolto sui campi del Mare Pineta, da quest’anno ha trovato la sua sede principale sui campi del Ct Cervia. E soprattutto è un torneo di categoria MT700, quasi il massimo livello del circuito, in grado di attirare in riviera a Milano Marittima tanti giocatori da tutto il mondo, impegnati fino alle finali in programma l’11 maggio.

Sono quasi 300 giocatori che si sfideranno per la 50° edizione, dagli Over 40 agli Over 85, si giocheranno ventidue tabelloni, tra singolari e doppi, maschili e femminili. Primi match in programma da domani mattina alle 9, sarà subito battaglia per conquistare una posizione di rilievo, con diversi giocatori romagnoli in campo.