Tennis: da domani Under 14-16 al Paradiso Cesenatico, partito l’Under 10-12 del Queen’s

CESENATICO. Da domani il Centro Sportivo Paradiso di Cesenatico ospita il torneo nazionale giovanile Under 14-16, maschile e femminile, che terrà banco fino al 17 agosto. Sono 67 i giocatori al via nei quattro tabelloni in programma. Il tabellone Under 14 maschile con i suoi 41 iscritti è quello più partecipato. Si parte con il tabellone di 4° categoria che vede nell’ordine le seguenti teste di serie: n.1 Francesco Camagni, n.2 Flavio Areolite, n.3 Giacomo Balzani, n.4 Davide Rossi. Nel tabellone finale n.1 Camillo Rossi, n.2 Filippo Terenzi, n.3 Diego Gentile, n.4 Nicolas Diazzi. Nell’Under 14 femminile n.1 Isabella Lorelai Fuentes Samame, n.2 Ginevra Baldazzi, n.3 Sofia Talamelli, n.4 Anna Foschini. Nell’Under 16 maschile n.1 Riccardo Bogdan Pastrav, n.2 Federico Attanasio, n.3 Lorenzo Neri.

Il giudice di gara è Marco Fucci.

CATTOLICA. Primi match sui campi del Queen’s Club di Cattolica per il torneo nazionale giovanile Under 10 e 12, maschile e femminile, organizzato dal Circolo della Regina, il trofeo “Facile Rogitare Junior Trophy”. Sono 61 i giocatori al via nei quattro tabelloni in programma, che si daranno battaglia fino al 17 agosto, presenti alcuni dei più forti giovani talenti del comprensorio.

Nella categoria Under 10 sono 28 gli iscritti, nel femminile si gioca una prima fase a gironi.

Nell’Under 12 femminile guida le fila Giulia Natali seguita da Nicole Colonna, mentre nel tabellone Under 12 maschile, quello più partecipato, i giocatori con classifica migliore sono nell’ordine il 3.4 Christian Dreon, i 3.5 Tommaso Radic. Tommaso Cavassi, Enea Corazza ed Alessandro Marcolini. In quest’ultimo tabellone si parte con la sezione Nc, poi quella di 4° che vede nell’ordine le seguenti teste di serie, Alex Sciutti, Jacopo Marzatico, Alessandro Bernabè e Denny Bentini, ed infine il main-draw che propone nell’ordine Christian Dreon e Tommaso Cavassi.

Larga la partecipazione degli allievi della Galimberti Tennis Academy che svolge la sua attività sui campi del Queen’s Club di Cattolica.

La giudice di gara è Alessia Cervellieri.