Tennis, da domani torneo Under all’Ippodromo

Scatta domani sui campi del Tc Ippodromo di Cesena il torneo Under 10-12-14, maschile e femminile, tappa del circuito “Emilia Romagna Junior Tour”. Nell’Under 12 maschile (30 iscritti) si parte con il primo tabellone Nc, nel secondo tabellone n.1 Gioele Romboli, n.2 Francesco Camagni, n.3 Mattia Gaggi. Nel tabellone finale n.1 Tommaso Cavassi, n.2 Pietro Allegra. Nell’Under 12 femminile (12 iscritte) n.1 Alessia Barducci, n.2 Emma Mattone.

Passiamo all’Under 14. Nel maschile (45 iscritti) si parte con il primo tabellone nel quale le teste di serie sono andate a Gabriele Battistini e Lorenzo Battistini. Nel secondo tabellone n.1 Manuel Monterastelli, n.2 Alessandro Pericoli, n.3 Riccardo Degli Angeli, n.5 Leon Francesco Benericetti, n.6 Davide Bendandi. Nel tabellone finale n.1 Filippo Terenzi, n.2 Diego Gentile, n.3 Tommaso Pilati, n.4 Tommaso Monti. Nel femminile primo tabellone con Beatrice Zavalloni n.1 e Greta Aldini n.2, nel tabellone finale n.1 Alessia Barducci, n.2 Emma Mattone.