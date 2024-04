Tennis, da domani sul Titano l’Open dei Castelli

Prosegue il torneo Open femminile al San Marino Tennis Club. Dal tabellone di 3° l’ultima a qualificarsi è stata Alessia Iannucci, poi i primi match del tabellone finale hanno messo in luce il talento di alcune giovanissime, come Agnese Stagni, la ravennate Gaia Donati, due anni fa arrivata in finale alla Coppa Lambertenghi, il campionato italiano Under 12 e un’altra giovanissima romagnola, Crystal Aratari, allieva della Galimberti Academy. Tabellone finale, 1° turno: Agnese Stagni (2.8)-Iryna Horai (3.3) 6-0, 6-3, Gaia Donati (2.8)-Camilla Fabbri (2.8) 6-4, 6-4. Secondo turno: Crystal Aratari (2.8)-Ilaria Rondinelli (3.1) 6-2, 6-1.

Intanto da domani al Centro Tennis di Montecchio scatta una grande rassegna tutta sammarinese, una sorta di campionato nazionale a squadre del Titano, l’Open dei Castelli. Impegnati i giocatori di tutti i nove Castelli di San Marino in una competizione a squadre ripresa l’anno scorso dopo un periodo abbastanza lungo di stop. I protagonisti sono i giocatori di livello amatoriale, in particolare i 4° categoria e qualche 3°. Sono previsti due gironi, da cinque e da quattro squadre, si qualificano per la fase finale le prime due di ogni raggruppamento, poi si giocheranno semifinali e finalissima. in ogni confronto tra Castelli si gioca un singolare maschile, un femminile, un doppio, che può essere maschile, femminile o mistio, un singolare Over e un singolare Under. Nel girone A in campo Borgo Maggiore (vincitore nel 2023), Serravalle, Faetano e Montegiardino, nel B Acquaviva, Città, Fiorentino, Chiesanuova e Domagnano.