Tennis: da domani scatta l’Under 10-14 del Tennix, nel vivo il “Farina” del Maretennis

RAVENNA. Da domani a domenica Tennix Training Center organizza sui campi di Porto Fuori il torneo nazionale Under 10 e 14, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Sono 53 i giocatori al via nei quattro tabelloni in programma, di cui 23 solo a livello Under 10. Vediamo le teste di serie nei due tabelloni Under 14. Nel femminile n.1 Angelica Bonetti, n.2 Rebecca Chirivino, n.3 Giulia Donattini, n.4 Emma Roncassaglia. Nel maschile n.1 Alessandro Bisi, n.2 Francesco Camagni, n.3 Pietro Reggiani, n.4 Alessandro Bonetti.

Il giudice di gara è Enrico Fiorini, direttore di gara Ludovica Fiorini.

BELLARIA. Si gioca sui campi del Maretennis il torneo nazionale di 4° maschile (limitato al 3° gruppo), la decima edizione del memorial “Gianma Farina” destinato a concludersi il 4 maggio.

2° turno tabellone finale: Luca Lami (Nc)-Luca Amadori (4.5) 6-2, 7-6, Matteo Palli Lucchesi (4.5)-Lorenzo Salvoni (Nc) 6-2, 6-2, Enrico Bianconi (4.4)-Luca Lami (Nc) 6-0, 6-1, Stefano Tosi (Nc)-Paolo Acciai (4.5) 6-3, 7-5.

3° turno: Gianluca Dogana (4.5)-Matteo Battistini (4.3) 6-3, 6-4, Matteo Sirca (4.6)-Andrea Fabbri (4.4) 6-3, 6-3, Tazio Zannoni (4.5)-Gianluca Graziosi (4.4) 6-3, 6-1, Leonardo Mongillo (4.4)-Marco Caruso (Nc) 6-1, 6-2, Claudio Dall’Ara (4.3)-Giovanni Masinelli (Nc) 6-3, 6-2, Daniele Pasolini (4.4)-Federico Astore (4.5) 7-6, 5-2 e ritiro, Francesco Miserocchi (4.6)-Flavio Guerrini (4.4) 6-4, 3-6, 10-7, Diego Rovatti (4.4)-Stefano Giorgetti (4.4) 3-6, 6-3, 10-7.

4° turno: David Pedrini (4.3)-Marco Magrini (4.4) 6-2, 6-3, Gianluca Tamburini (4.4)-Federico Manzelli (4.3) 6-0, 7-5, Riccardo Fantini (Nc)-Cristian Pucci (4.3) 4-6, 6-4, 11-9, Riccardo Marino (4.4)-Leonardo Piepoli (4.3) 6-1, 6-3, Richard Valentini (4.3)-Andrea Franciosi (Nc) 7-6, 6-2, Salvatore Munciguerra (4.4)-Danilo D’Altri (4.3) 6-2, 6-1.

Ottavi anche per Enrico Bianconi (4.4).

Nel femminile (25 iscritte) con le 4.3 Alessia Tacconi, Daniela Morigi, Barbara Salvi, Nadia Gasponi, Donatella Piccinini, Paola Verlengia e Claudia Montanari.

1° turno tabellone finale: Alessandra Genghini (4.5)-Eleonora Tosato (Nc) 6-2, 7-5, Nataliya Bilan (4.5)-Sara Borelli (Nc) 6-4, 7-6, Francesca Vincenzi (4.5)-Valentina Baldi (Nc) 6-1, 6-1, Vittoria Pracucci (4.5)-Amelia Cavicchio (4.4) 3-6, 7-6, 11-9.

Il giudice di gara è Michele Pretolani, direttore di gara Alessandro Manco.