Tennis, da domani l’Open-Rodeo a Pinarella

  • 18 dicembre 2025
Da domani a domenica il Ten Sport Center di Pinarella organizza il torneo Open maschile “Banchetti Gioiellieri” con la formula Rodeo. Sono 30 i giocatori al via, si parte con il tabellone di 4° che vede le seguenti teste di serie, i 4.1 Christian Giacalone, Fabio Vinetti e Andrea Bernardi, nel tabellone di 3° il seeding vede il 3.1 Christian Ottaviani ed il 3.2 Alex Vincenzi, nel tabellone finale n.1 Luca Bartoli (2.5), n.2 Federico Baldinini (2.6), n.3 Marco Bonelli (2.6), n.4 Diego Orlando (2.6).

