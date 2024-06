Tennis, da domani l’Open del Villanova

Al via domani sui campi del Ct Villanova di Bagnacavallo il torneo di pre-qualificazioni al Challenger Atp del Club La Meridiana di Casinalbo. Il vincitore del torneo Open che andrò in scena sui campi del Ct “Spartaco Belletti” avrà come premio la possibilità di giocare le qualificazioni nel Challenger Atp emiliano, in programma dall’1 al 7 luglio. Al momento sono 24 i giocatori iscritti, con un livello altissimo ai vertici, visto che i big sono il 2.1 Alessandro Pecci, il 2.2 Daniel Bagnolini, i 2.3 Noah Perfetti, Michele Vianello e Alberto Morolli e i 2.4 Ludovico Vaccari e Giacomo Crisostomo. Si parte con la prima sezione nella quale le teste di serie sono andate al 3.1 Raffaele Cecchini e al 3.2 Pietro Rinaldini.