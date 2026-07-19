Tennis, da domani l’Open del River

Scatta domani il torneo Open maschile organizzato dal River 22 Sporting Club di Bagno di Romagna. Si tratta del torneo Open “Vaniglia” dotato di 3000 euro di montepremi, che terrà banco fino al 2 agosto. Si parte con il tabellone di 4° che vede nel ruolo di favoriti il 4.1 Claudio Fantini, i 4.2 Marco Magrini e Riccardo Palai. Nel tabellone di 3° n.1 Alessandro Naso (3.1), n.2 Andrea Carotenuto (3.2), n.3 Daniele Lusini (3.5), n.4 Samuele Visotti (3.5). Il primo tabellone di 2° è presidiato dai 2.6 Alex Guidi, Enea Vinetti e dai 2.7 Gabriele Sgroi e Riccardo Muratori. Nel tabellone finale il favorito principale è il 2.2 riminese Alberto Morolli, davanti al 2.3 Emanuele Mazzeschi, al 2.4 David Simoncelli e al 2.5 Alessandro Dragoni.