Tennis, da domani il trofeo “Frizer”

Scatta domani il torneo Under 10-12-14, maschile e femminile, organizzato dal Ct Massa Lombarda. Si tratta del trofeo “Frizer” che terrà banco fino al 7 giugno. Sono 98 i giocatori al via, di cui 19 nel tabellone Under 10 maschile. Nell’Under 12 femminile (12 iscritte) guida il gruppo Sabrina Antonia Puscas davanti ad Alessia Sofia Badea. Nell’Under 12 maschile gli iscritti sono 26, si parte con il tabellone Nc, poi quello finale nel quale i big sono Stefano Scotto Di Gregorio, Andrea Monaldi e Alessandro Pinto. Nell’Under 14 maschile sono ben 41 gli iscritti, si parte con la prima sezione con Tommaso Baldisserri n.1, Lorenzo Pappi n.2 e Tommaso Lenzi n.3. Nel secondo tabellone (4° categoria) n.1 Manuel Monterastelli, n.2 Marco Bonora, n.3 Luca Vespasiano, n.4 Giulio Zama, n.5 Lorenzo Saccani, n.6 Nicolò Tudini. Nel tabellone finale n.1 Robert Sebastian Cadar, n.2 Tommaso Pilati.