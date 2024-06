Tennis, da domani il torneo Under di Riccione

E’ ai nastri di partenza un grande appuntamento con il tennis giovanile, il torneo nazionale di macroarea Super Next Gen, riservato ai migliori Under 16 e 18 dell’area Nord-Est, che andrà in scena al Tennis Club Riccione da domani al 16 giugno. Si tratta di una delle più importanti rassegne nazionali di categoria, con 144 giocatori al via. Oltre a Riccione si gioca, nella stessa settimana, al Tennis Como, al Tennis Livorno, al Tennis Njlaya ed all’Accademia Tennis Napoli. Nel maschile i big sono i 2.7 Matteo Negrini, Matteo Pasotto, Edoardo Dolcetta Capuzzo ed i 2.8 Federico Paci e Dario Zamagna. Si parte con la sezione intermedia nella quale le teste di serie sono andate nell’ordine ad Andrea Cogo, Francesco Montenet, Davide Nobile, Federico Baldinini, Giacomo Taddia, Marco Sommacal, Lucio Edoardo Vallè, Pietro Bertasi, Andrea Bacchini, Leonardo Granzotto, Giovanni Michele Giacopuzzi, Stefano Zanet, Leonardo Tombolini, Francesco Zaffanella e Lorenzo Engelbrecht. Nel femminile le giocatrici da battere sono le 2.6 Aurora Piccinini e la riminese Diana Rolli, a seguire le 2.7 Francesca Sparnacci, Sandy Mamini, Rebecca Galazzi, Camilla Montenet, Chiara Bartoli. Demi Reggianini, Ambra Tommasi e Sveva Azzurra Pansica. Si parte anche qui con il tabellone intermedio nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine a Valentina Buoncuore, Maria Bianca Bovara, Aurora Lombardi e Alice Rossi.