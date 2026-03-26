Tennis, da domani il torneo giovanile al Queen’s

Al via domani sui campi del Queen’s Club di Cattolica il torneo nazionale Under 10-12, maschile e femminile, il trofeo “Galimberti Tennis Academy”. Nel complesso sono 53 i giocatori al via suddivisi nei quattro tabelloni in programma. Tra questi sono 19 gli Under 10. Nell’Under 12 femminile n.1 Sofia Sabatini, n.2 Vittoria Pracucci. Nell’Under 12 maschile, il torneo più partecipato con 28 iscritti si parte con una sezione Nc, poi il tabellone finale con n.1 Gioele Romboli, n.2 Alessandro Pinto, n.3 Tommaso Cimadom e n.4 Matteo Lotti.