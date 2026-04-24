Tennis, da domani il torneo di Pinarella

Scatta domani il torneo di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Ten Sport Center di Pinarella. Al via un torneo con numeri record, basti pensare che nel maschile gli iscritti sono 139, nel femminile 33. Nel torneo maschile si parte con una sezione intermedia riservata agli Nc, poi il tabellone di 4° che vede come teste di serie i 4.1 Giulio Casadei, Nicola Tassinari, Christian Giacalone, Federico Melli, Luca Continelli, Loris Pasini, Enrico Pompignoli, Claudio Fantini, Alessandro Nanni, Thomas Guidi Zoffoli, Cristiano Pinna, Kevin Roda, Daniele Miani, Andrea Mascarino, Lorenzo Pistocchi e Giuseppe Leoncini. I big sono i 3.1 Davide Ruggeri, Matteo Rosti, Leonardo Bartoletti, Alessandro Naso, Gianfilippo Falconi, Alex Vincenzi, Riccardo Briganti e Iangabriel Ferrara.

Nel femminile la 4.6 Asia Masiero è la n.1 del primo tabellone, nel secondo intermedio n.1 Elisabetta Dallari (4.1), n.2 Elena Tarini (4.1), n.3 Barbara Salvi (4.1), n.4 Alessia Frontini (4.1), n.5 Alessia Tacconi (4.1). Nel tabellone finale guidano le fila le 3.1 Patricia Brezoi Moldovan, Federica Matteucci, Angelica Bonetti, Anastasia Lugaresi e Carlotta Mercolini.