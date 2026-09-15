Tennis, da domani il torneo di Castelbolognese

Scatta domani il nuovo torneo di 3° categoria maschile organizzato dal Tennis Club Castelbolognese. Si tratta del 1° trofeo “Città di Castelbolognese Caldotec” dotato di un montepremi di 300 euro che terrà banco fino al 27 settembre. Sono 85 i giocatori al via, si parte con il tabellone Nc, i big sono i 3.1 Giacomo Caroli, Luca De Giovanni, Filippo Conti e i 3.2 Ugo Cicognani, Andrea Severi, Alan Adiel Bardi, Stefano Agostino, Andrea Fiocchi, Alberto Scafoletti, Davide Casadio e Francesco Cervellera.