Tennis, da domani il torneo del Carpena

Scatta domani sui campi del Villa Carpena il torneo di pre-qualificazioni di 4° categoria, maschile e femminile. Nel singolare maschile al via 81 giocatori, si parte con la prima sezione Nc, poi il tabellone finale che vede come teste di serie i 4.1 Simone Balzani, Cristian Barasa, Matteo Barbieri, Alberto Biasini, Leon Francesco Benericetti, Fabio Di Tante, Leonardo Conti, Riccardo Paglionico, Leone Franchi, Filippo Foschi, Joseph Fresegna, Filippo Ruggeri, Antonio Melloni, Marco Schiavo ed i 4.2 Gabriele Iudica e Filippo Caspoli. Nel singolare femminile n.1 Vittoria Andreani (4.1), n.2 Irene Claudia Visconti (4.1).