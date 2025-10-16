Tennis, da domani il Rodeo a Russi

Sui campi del Russi Sporting Club si gioca, da domani a domenica, il torneo di 3° maschile e femminile, con la formula Rodeo. Sono 51 i giocatori al via, 9 nel femminile e 42 nel maschile. Nel maschile si parte con la sezione di 4° categoria nella quale le teste di serie sono andate ai 4.1 Giacomo Pirazzoli, Pietro Martines, Giulio Venturi e Christian Giacalone, nel tabellone finale i big sono senza i 3.3 Nicolò Ceccarelli, Francesco Mazzotti, Edoardo Vincenzi, Massimiliano Antonini, Edoardo Belletti, Andrea Scazzieri, Daniele Ippolito e Guido Giugliano. Nel femminile le big sono le 3.4 Matilde Benvenuti, Chiara Lazzerelli e Samantha Casadei.