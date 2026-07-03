Tennis, da domani il quarta categoria al Ct Rimini

Al via domani il torneo di 4° categoria maschile organizzato dal Ct Rimini. Il torneo, che terrà banco fino al 19 luglio, vede al via ben 129 giocatori, si parte con la sezione Nc, poi il tabellone finale con le teste di serie assegnate ai 4.1 Claudio Sanchioni, Alberto Amadio, Michele Simoni, Luca Mazzarini, Nicolò Brugioni, Giacomo Francini, Lorenzo Accreman, Marco Gianfrini, Alessio Simoncelli, Marino Masi, Paolo Briolini, Mauro Della Vittoria, Nicola Tassinari, Marco Corbelli, Lorenzo Cenci e Marco Martelli.