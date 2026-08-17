Tennis, da domani il memorial “Turci” allo Zavaglia

Scatta domani sui campi del Ct Zavaglia di Ravenna il torneo di 4° categoria, maschile e femminile, il memorial “Ottaviano Turci”, che si svolgerà nel ricordo di un grande appassionato, giudice di gara di livello nazionale, scomparso poco più di un anno fa nella sua Ravenna. Nel maschile si parte con la sezione Nc, i big sono i 4.1 Marcello Piccinini, Lorenzo Inglesi, Oreste Mezzetti, Mauro Tedeschi, Andrea Fabbri e Giovanni Chiapponi. Anche nel femminile (17 iscritte) si parte con la sezione Nc, le giocatrici con classifica migliore sono la 4.1 Barbara Salvi e le 4.2 Stefania Ciucci, Sofia Marino ed Erica Gasperoni.