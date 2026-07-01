Tennis, da domani i Veterani in campo al Paradiso Cesenatico

CESENATICO. Scatta domani sui campi del Centro Paradiso di Cesenatico il torneo nazionale Veterani, tappa del Circuito Regionale, con 97 iscritti nei cinque tabelloni in programma. Nell’Over 45 (26 iscritti) primo tabellone riservato ai 4° teste di serie assegnate nell’ordine ai 4.1 Daniele Mastromattei, Thomas Zagnoli e Paolo Casale, nel tabellone finale teste di serie per i 3.1 Stefano Torrisi, Francesco Mandelli ed Andrea Travaglini.

Nell’Over 55 (31 al via), nel primo tabellone di 4° teste di serie assegnate ai 4.1 Pierangelo Taroni, Claudio Fantini ed Attilio Costa, nel tabellone finale n.1 Flavio Millari (3.2), n.2 Fabio Bernagozzi (3.3), n.3 Alessandro Di Vittorio (3.3), n.4 Daniele Berti (3.3).

Nell’Over 65 (15 iscritti) n.1 Silvano Pozzi (3.3), n.2 Mauro Tassinari (3.4). Nell’Over 70 (9 iscritti) n.1 Franco Torreggiani (4.1), n.2 Luigi Angelo Bertaccini (4.3). Nel tabellone Ladies 40 (limitato alla 3° categoria) sono 16 le iscritte. Le teste di serie sono state assegnate nell’ordine alle 3.3 Alessandra Turrini Merli e Daniela Morigi.

Il torneo è diretto dal giudice di gara Marco Fucci e terrà banco fino al 12 luglio.