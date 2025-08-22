Tennis, da domani i Veterani al Ct Cacciari e gli Under 10-12 all’Up Torre Pedrera

IMOLA. Scatta domani sui campi del Circolo Tennis Cacciari di Imola il torneo nazionale Veterani. Si tratta di una tappa del circuito regionale Over 45-55-65 e Lady 40 (limitato alla 3° categoria) che terrà banco fino al 2 settembre. Nel complesso sono 66 i giocatori al via nei quattro tabelloni in programma. Nell’Over 45 (17 al via) n.1 Stefano Torrisi (3.1), n.2 Giovanni Farolfi (3.1), n.3 Claudio Ferracuti (3.4), n.4 Fabio Bernagozzi (3.4). Nell’Over 55 (31 iscritti) si parte con la prima sezione nella quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Massimiliano Marzagalli, Gianluca Salsini e Silvano Rinaldi ed al 4.2 Alberto Zattini. Nel tabellone principale n.1 Stefano Fiandri (3.3), n.2 Francesco Piovani (3.3), n.3 Massimo Albertazzi (3.3), n.4 Massimo Romagnoli (3.4), n.5 Federico Lenzi (3.4). Nell’Over 65 guidano le fila Stefano Montagna (3.5), Franco Ghedini (3.5), Alessandro Beccari (4.1) e Franco Torreggiani (4.1). Tra le Ladies 40 si parte con il primo tabellone nel quale la n.1 è Silvia Di Pietro (4.3) seguita dalla 4.5 Monica Finessi, nel tabellone principale n.1 Francesca Rubinato (3.5), n.2 Arianna Maltese (4.1).

Il giudice di gara è Emma Bellei, direttore di gara Antonio Di Perna.

TORRE PEDRERA. Ai nastri di partenza il torneo nazionale giovanile Under 10-12, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Up Tennis. Sono 58 i giocatori in campo nei quattro tabelloni in programma fino al 31 agosto. Tra questi sono 23 al via nei due tabelloni Under 10. Nell’Under 12 femminile le giocatrici con classifica migliore sono le 4.1 Sol Francini ed Elisabetta Pastore, nel torneo Under 12 maschile (31 iscritti) le teste di serie sono andate nell’ordine a Christian Dreon, Patrick Balc, Riccardo Cricca e Riccardo Degli Angeli.

Il giudice di gara è Massimo Carli, direttrice di gara Isabella Telesca.