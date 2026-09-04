Tennis, da domani i tornei giovanili a Rimini e Conselice

Scatta domani al Ct Rimini la tappa del Circuito Regionale Emilia Romagna Junior Tour Under 10-12-14, maschile e femminile. Sono 105 i giocatori iscritti nei sei tabelloni. Nell’Under 12 maschile il primo tabellone vede come teste di serie Pietro Frisoni e Gregorio Tamburini, nel tabellone finale n.1 Lorenzo Sarra, n.2 Leone Maggi, n.3 Carlo La Malfa, n.4 Alex Sciutti. Nell’Under 12 femminile si parte con il tabellone Nc, poi quello finale con Stefania Medeea Samoila n.1 e Amelia Valentini n.2.

Nell’Under 14 maschile si parte con il tabellone di 4° che vede nel ruolo di teste di serie Diego Barchi, Filippo Dascalu, Marco Pirini, Achille Amadio e Tommaso Volponi, nel tabellone finale n.1 Tommaso Monti, n.2 Filippo Giovanelli, n.3 Riccardo Arcangeli, n.4 Gianmaria Mussoni, n.5 Francesco Zanzini. Nel femminile il tabellone Nc, poi il tabellone 4.3-4.4 con Bianca Fabbri n.1 e Cecilia Corbello n.2, nel tabellone finale n.1 Ioana Bala, n.2 Caterina Cova, n.3 Greta Amaducci.

Al via domani anche il torneo Under 12-14, maschile e femminile, organizzato dal Ct Conselice. Sono 36 i giocatori in campo nei quattro tabelloni in programma. Nell’Under 12 femminile guida le fila la 3.5 Noemi Gallina, nel maschile i big sono i 3.5 Lorenzo Verratti e Denny Bentini. Nell’Under 14 femminile guida il gruppo la 4.2 Asia Caputo, nel maschile i giocatori da battere sono i 3.5 Marco Bonora, Giulio Zama e Riccardo Cricca.