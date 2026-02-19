Tennis, da domani i tornei giovanili a Massa, Conselice e al Queen’s

Da domani a domenica il Ct Massa Lombarda organizza il torneo Under 10, maschile e femminile, il trofeo “Frizer”. Sono 36 nel complesso i giocatori in campo nel weekend massese, di cui 29 nel maschile dove si parte con la sezione Under 9 e poi il tabellone finale. Nel femminile sezione unica con sette giocatrici iscritte.

Da domani al primo marzo sui campi del Queen’s Club di Cattolica va in scena il torneo Under 14-16, maschile e femminile, organizzato dalla Galimberti Tennis Academy. Sono ben 102 i partecipanti suddivisi nei quattro tabelloni in programma.

Il Ct e Padel di Conselice organizza da domani a domenica il torneo Under 12, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Sono 40 i giocatori al via, di cui 31 nel maschile. In quest’ultimo tabellone si parte con la sezione Nc, poi il tabellone finale nel quale le teste di serie sono andate a Stefano Scotto Di Gregorio e Lorenzo Verratti. Anche nel torneo femminile primo tabellone Nc a seguire quello finale nel quale la n.1 è Camilla Conti.