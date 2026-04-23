Tennis, da domani i tornei di Torre Pedrera e Coriano

Da domani a domenica il Circolo Up Tennis di Torre Pedrera organizza il torneo di 3° maschile con la formula Rodeo. Sono 65 i giocatori che si daranno battaglia nel weekend, si parte con il tabellone Nc, poi la sezione 4.3 con le teste di serie assegnate ai 4.3 Andrea Donini, Stefano Forti, Michele Moroni, Massimiliano Semprini Cesari, Luca Violini, Diego Bottoni, Francesco Lori Costantini e Fabio Montebelli. Nel tabellone finale n.1 Paolo Duranti (3.4), n.2 Gianfilippo De Palma (3.4), n.3 Nicola Ravera (3.4), n.4 Francesco Zanzini (3.4), n.5 Lorenzo Kapros (3.4).

Scatta domani il torneo Under 16, maschile e femminile, organizzato dal Tc Coriano. Si tratta del trofeo “Città di Coriano” che vede al via 61 giocatori. Nel maschile sono 45 gli iscritti, si parte con il tabellone Nc, poi quello di 4° che vede come teste di serie Emanuele Battistini, Giulio Zama, Vittorio Patrignani, Giovanni Bandini e Pietro Gerani. I big del tabellone finale sono i 3.2 Michele Tonti, Tommaso Zanzini, Leonardo Carioni, Alessandro Casanova e Jacopo Andruccioli. Nel femminile le favorite del seeding sono le 3.3 Beatrice Zamboni e Petra Salvi, seguite dalla 3.4 Elisabetta Pastore.