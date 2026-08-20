Tennis, da domani i tornei di Russi e Cesenatico

Sui campi del Russi Sporting Club da domani a domenica va in scena il torneo Rodeo di 4° maschile. Sono 20 i giocatori iscritti, le teste di serie sono state assegnate ai 4.2 Giuseppe Scarpato, Mario Nannucci, Christian Di Sabatino, Gabriele Iudica e Marco Cantagallo.

Scatta domani il torneo Open maschile (singolare e doppio) al Tc Parckin di Cesenatico. Sono 94 gli iscritti nel singolare maschile, primo tabellone di 4° con le teste di serie assegnate ai 4.1 Andrea Fabbri e Gianmaria Sarti e ai 4.2 Lorenzo Bertelli, Marco Magrini e Michele Melchioni. I big del tabellone finale sono i 2.6 Alex Guidi, Diego Orlando e Mattia Benedetti, a seguire i 2.7 Marco Giovagnoli, Gabriele Sgroi, Riccardo Muratori, Simone Piraccini e Beniamino Savini.