Tennis, da domani i tornei di Cesena e Meldola

Scatta domani sui campi del Ct Cesena il torneo di 3° categoria femminile. Sono 25 le giocatrici al via, si parte con il tabellone di 4° categoria nel quale le teste di serie sono andate alle 4.1 Tatiana Scoccianti, Alice Amadori e Barbara Salvi. Le big del tabellone finale sono le 3.1 Federica Matteucci e Silvia Tartari, seguite dalle 3.2 Ginevra Baldazzi e Giulia D’Altri.

Scatta domani anche il torneo di 3° categoria maschile al Ct Meldola. Sono ben 144 i giocatori al via. I big alla vigilia sono i 3.1 Tommaso Servadei, Marco Menichetti, Felix Legnani, Gregorio Russo, Andrea Monti, Alessandro Orlandini, Enea Castelvetro, Alessandro Naso e Luca Padovani. Tanti anche i 3.2 in campo per garantire una notevole qualità sui campi di Piazzale della Libertà.