Tennis, da domani i tornei a Mercato Saraceno e al Ten Sport

Scatta domani sui campi della Polisportiva Tennis Vallesavio a Mercato Saraceno il torneo di 4° categoria, maschile e femminile, trofeo “Marchi Giorgio” che vede al via nel complesso 52 giocatori. Nel maschile le teste di serie sono andate ai 4.1 Matteo Nigi, Mirco Boschi, Marco Magrini, Pier Luigi Bertozzi, Federico Ricci, Simone Balzani, Cristian Barasa e Michele Rossi. Nel femminile guidano le fila la 4.1 Barbara Salvi e Luana Lanfranchi.

Da domani anche l’Open femminile organizzato dal Ten Sport Center, il trofeo “Banchetti”. Sono 32 le giocatrici al via nel torneo cervese che vede nel ruolo di prima testa di serie la 2.5 riminese Diana Rolli, seguita dalla 2.6 Rachele Franchini e dalle 2.7 Maria Luce Ossani, Alice Battistelli e Sofia Foggia.