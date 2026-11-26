Da domani a domenica va in scena il Rodeo Open, maschile e femminile, organizzato dal Ct Bagnacavallo sui campi del Tennis Medicina. La lista dei favoriti è guidata dal 2.5 Luca Bartoli (Tc Viserba), seguito dai 2.6 Manuel Alberto Righi, Elio Testi e dai 2.7 Riccardo Muratori e Filippo Fazion. Nel femminile guida le fila la 2.6 Maria Vittoria Ranieri davanti alla 2.7 Sofia Foggia.

Da venerdì a domenica il Ct Cacciari di Imola ospita il torneo di 4° categoria, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Nel maschile si parte con il tabellone Nc, poi quello finale che vede nel ruolo di teste di serie i 4.4 Marco Mandes, Luca Gentilini, Giacomo Fossi, Francesco Bisi, Giacomo Chiabrando, Alessandro Bedeschi, Diego Rovatti, Leonardo Piccioni, Mirco Montemaggi e Massimo Bianchini. Anche nel torneo femminile primo tabellone Nc, poi quello finale nel quale le teste di serie sono andate alle 4.3 Bianca Bulzamini, Francesca Dal Pozzo, Greta Faroni, Giorgia Simonetti, Elsa Faroni e Sara Moreira Ruffoni.

Il Tc Riccione ospiterà, da venerdì a domenica, il torneo giovanile Under 14, maschile. Nel maschile si parte con la sezione di 4° categoria che vede come teste di serie Diego Barchi, Riccardo Paglionico, Andrea Magnoni e Leon Francesco Benericetti. Nel tabellone finale il n.1 è Leonardo Cenciarini, davanti a Diego Gentile, Elia Naldi e Alessandro Bacchini. Nel femminile teste di serie assegnate a Bianca Amadei, Sophia Zoumbare e Sabrina Antonia Puscas, nel tabellone finale n.1 Sofia Sanchi, n.2 Giulia Natali, n.3 Sara Raponi, n.4 Vittoria Pecetti.