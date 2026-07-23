Tennis, da domani i tornei a Imola e Santarcangelo

Da domani a domenica sui campi del Tennis Club Imola va in scena il torneo nazionale di 3° categoria maschile con la formula Rodeo, giunto all’ottava edizione. Primo tabellone con la sezione Nc, i big del torneo sono il 3.1 Nicolò Grandi, il 3.2 Samuele Giacomazzi e il 3.3 Giovanni Guidi.

Da domani al 2 agosto sui campi del Ct Casalboni di Santarcangelo va in scena il Trofeo del Governatore, il torneo Under 10-12-14, maschile e femminile. Nell’Under 10 maschile n.1 Leonardo Oligeri, n.2 Francesco Di Lena. Nell’Under 12 maschile n.1 Mattia Gaggi, n.2 Alessandro Pinto, nel femminile guida le fila la 4.2 Asia Montanari. Nell’Under 14 maschile si parte con la sezione di 4° nella quale le teste di serie sono andate a Diego Barchi, Luca Bertozzi, Lorenzo Saccani e Marco Pirini. I big del tabellone finale sono i 3.3 Gabriele Luminari, Federico Bettinelli e Ludovico Zammarchi. Nel femminile guida il seeding la 3.3 Elisabetta Pastore.