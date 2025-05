Tennis: da domani i Terza al Laghi Forlimpopoli, i Quarta al Venustas Igea Marina e gli Under 12 al Marconi Forlì

FORLIMPOPOLI. E’ tutto pronto al Tennis Club “Luigi Laghi” di Forlimpopoli per l’avvio del torneo nazionale di 3° (limitato al 2° gruppo), il 1° trofeo “Ristorante Rosa dei Venti” e primo memorial “Tony Golfarelli”, che scatta domani e terrà banco fino al 18 maggio. Sono 80 i giocatori ai via, primo tabellone Bc, poi il tabellone di 4° nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Luca Baraghini, Riccardo Casadei, Paolo Duranti, Federico Melli, Matteo Rossi, Matteo Arfellini e Christian Giacalone. I big del torneo sono sicuramente i 3.2 Antonio Di Paola, Elia Lazzeri, Gianfilippo Falconi, Lorenzo Marchioni, Oscar Bisacchi, Frederick Cortesi ed il beniamino di casa Filippo Minotti.

IGEA MARINA. Parte domani la lunga stagione sportiva ed organizzativa del Circolo Tennis Venustas di Igea Marina con il torneo nazionale di 4° categoria maschile, il classico Trofeo del Gelso che terrà banco fino al 18 maggio. Notevole la quota degli iscritti, ben 120, con la presenza di tanti 4.1 che saranno naturalmente i protagonisti della fase finale del torneo. Sono ben 30 i 4.1 al via: Rossano Paganelli, Paolo Francolini, Antonio Marmolaro, Adriano Amadio, Fulvio Cesari, Innocenzo Varvara, Aldo Maria Zangheri, Francesco Mazza, Claudio Marcantoni, Ivan Pompili, Loris Volpinari, Daniele Friguglietti, Roberto Rinaldi, Filippo Quadrelli, Stefano Rossi, Claudio Sanchioni, Andrea Saponi, Lorenzo Vignoli, Giovanni Maria Monti, Fabio Vinetti, Giovanni Sgarbi, Gianmarco Palumbo, Alessandro Ciacci e Simone Rocchi.

Il giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Sabrina Colombo.

FORLI’. Scatta domani il torneo nazionale giovanile Under 12, maschile e femminile, organizzato dal Tennis Club Marconi di Forlì, il trofeo “Otoplus Centro Audioprotesico”. Nel maschile sono 19 i giocatori al via, teste di serie assegnate nell’ordine a Riccardo Degli Angeli, Pietro Allegra ed Alessandro Pinto. Nel femminile (17 iscritte) si parte con il tabellone Nc, in quello finale teste di serie assegnate nell’ordine ad Elisabetta Pastore e Mia Zanzi.

Il giudice di gara è Carlo Bagattoni.