Tennis, da domani gli Under 14 a Villanova

Da domani a domenica il Tennis Club Villanova di Bagnacavallo “Spartaco Belletti” organizza il torneo Under 14, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Nel complesso sono ben 63 i giocatori al via nei due tabelloni. Nell’Under 14 maschile (39 iscritti) si parte con il primo tabellone nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine a Pietro Rambelli, Tommaso Martinelli, Gabriele Biagi, Alessandro Bonetti ed Andrea Bellavista. Nel tabellone finale n.1 Tommaso Cavassi, n.2 Benjamin Rossi. Nel femminile le iscritte sono 24, si parte anche qui con la prima sezione nelle quale le teste di serie sono andate ad Amelia Cavicchio e Nema Dione. Nel tabellone finale n.1 Rebecca Chirivino, n.2 Noemi Caligari.