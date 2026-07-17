Tennis, da domani gli Open al Paradiso e al Forum

Al via domani il torneo Open del Centro Paradiso di Cesenatico. Sono 84 i giocatori al via sui campi del Club cesenaticense. Guidano le fila dei big il 2.3 forlivese Nicola Filippi, il 2.4 riccionese Jacopo Antonelli e i 2.5 Luca Bartoli, Gianmarco Cartocci e Federico Baldinini. Non mancano possibili outsider come i 2.6 Alessandro Califano, Marco Chiarello, Jamal Urgese, Diego Orlando, Enea Vinetti e Riccardo Bogdan Pastrav.

Da domani anche il torneo Open organizzato dal Forum Forlì, il trofeo “Gioielleria Ricci Camillo”. Sono 92 gli iscritti, si parte con il primo tabellone Nc, a seguire il tabellone dei 4.6-4.1 con teste di serie i 4.1 Luca Di Giovanni, Pietro Martines, Marco Schiavo, Filippo Ruggeri, Andrea Samorì, Mathias Roman, Andrea Marcucci e Marco Cantagallo. Al momento i giocatori con classifica migliore sono il 2.1 Manuel Mazza, il 2.2 Nicolas Bianchi e i 2.3 Nicola Ravaioli e Nicola Filippi.