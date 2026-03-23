Tennis, da domani circuito Over al Forum

Scatta domani il torneo valido per il Circuito Regionale Veterani Over 45-55-65 e 70 organizzato dal Forum Forlì, il trofeo “Centro Dentale M2”. Nell’Over 45 si parte con la sezione di 4° categoria nella quale le teste di serie sono andate ai 4.1 Andrea Piccone, Davide Donadi, Mirco Boschi e al 4.2 Raffaele Mazzoli, poi il tabellone finale con il 2.8 Alex Fabbri n.1 ed il 3.2 Federico Antonini n.2.

Il tabellone Over 55 parte con la sezione di 4° con i 4.1 Giuseppe Falconi, Paolo Pianesani, Mirko Sarra, Gilberto Govi, Vincenzo Marino, Federico Valentini e Giuseppe Leoncini teste di serie, nel tabellone finale n.1 Fabio Bernagozzi (3.3), n.2 Massimiliano Antonini (3.3), n.3 Alessandro Di Vittorio (3.3).

Nell’Over 65 primo tabellone di 4° con i 4.1 Mauro Tedeschi (n.1), Biagio Maltese (n.2) ed il 4.2 Maurizio Maestri (n.3) teste di serie, nel tabellone finale n.1 Federico Lenzi (3.3), n.2 Mauro Tassinari (3.4).

Nel torneo Over 70 il seeding vede il 4.1 Franco Torreggiani e il 4.3 Luigi Angelo Bertaccini.