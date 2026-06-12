Tennis D3: Ct Massa Lombarda, Tc Riccione e Ravenna Sport Center promossi in D2

RIMINI. Ct Massa Lombarda, Tc Riccione e Ravenna Sport Center promosse in D2 maschile.

Domenica scorsa si è giocata la decisiva giornata dei play-off di D3, il Ct Massa sale di categoria battendo in trasferta per 2-1 il Carpi Sport: Julian Manduchi-Riccardo Vecchi 6-1, 4-6, 6-3, Federico Meliani-Daniel Dessì 6-4, 6-3, Folli-Dessì b. Vecchi-Meliani 7-6, 3-6, 10-5. Il Tc Riccione ha battuto in casa 2-1 il Siro Tennis Bologna: Alessandro Bacchini-Stefano Monti 6-3, 6-3, Edoardo Cavallo-Michele Tonti 6-1, 6-0, Bacchini-Capogrossi b. Cucchi-Cavallo 4-6, 6-0, 10-5. Promosso anche il Ravenna Sport Center che ha battuto 2-1 in casa il Ct Rio Saliceto: Federico Guasti-Alberto Scafoletti 6-1, 3-6, 7-6 (5), Antonio Contarini-Alessio Campopiano 6-3, 7-5, Scafoletti-Contarini b. Campopiano-Bortolotti 6-2, 4-6, 10-5.

Così nel turno finale: Ct Reggio Emilia A-Tennix 2-1, Ct Cicconetti B-Davi.s Tennis Team 1-2.

Domenica dalle 14.30 si gioca anche il turno finale dei play-off di serie D3 femminile con queste sfide: Suzanne Lenglen 2-Ct Anzola, Asbi Imola-Ct Albinea A. Nell’ultimo turno il Circolo Suzanne Lenglen 2 ha battuto 2-1 il San Martino Sport A: Alessia Liverani-Emma Campari 6-4, 6-2, Caterina Francia-Margherita Tesselli 6-4, 7-5, Liverani-Caroli b. Campari-Francia 1-6, 7-6 (5), 10-8.