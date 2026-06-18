Tennis D2 femminile, il Ct Zavaglia conquista la finale play-off

RAVENNA. Il Ct Zavaglia alla finale play-off nel campionato di serie D2 femminile. La formazione ravennate ha battuto domenica la Polisportiva Tennis Vallesavio in casa per 2-1: Alice Angeli-Diamante Campana 6-2, 6-4, Anna Foschini-Elisa Graziani 6-0, 6-0, Campana-Foschini b. Angeli-Graziani 6-3, 6-4. Domenica (dalle 14.30) il turno finale che vale la promozione in D1: Tc Riccione-Ct Zavaglia e Asbi Imola-Tc Fidenza.
Sempre domenica si sono giocati i play-out della D2 femminile e maschile (la squadra vincitrice salva in categoria). Nel femminile: Tc Finale Emilia-Ct Cesena 1-2, Polisportiva Sacca Modena-Ctp Conselice 1-2. Nel maschile: Ct Casalboni-Ct Parckin Cesenatico 1-3, Ten Sport Center-Ct Cerri 1-3.