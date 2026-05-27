Tennis D2 femminile: a segno Asbi, Zavaglia, Vallesavio e Riccione

RIMINI. Giocata la seconda giornata del campionato di serie D2 femminile. Nel 4° girone successo dell’Asbi Imola per 3-0 sui campi del Nettuno Tc Bologna, mentre il Ct Zavaglia ha superato per 2-1 in casa lo Sporting Club Sassuolo: Diamante Campana-Asya Irene Grande 6-1, 6-3, Ylenia Guaitoli-Flora Zanzi 7-5, 6-1, Campana-Foschini b. Migliorini-Grande 6-2, 6-1. Domenica (dalle 14.30) la terza giornata: Asbi Imola-Sporting Club Sassuolo e Ct Zavaglia-Nettuno Tc Bologna. Nel 5° girone a segno Polisportiva Tennis Vallesavio e Tc Riccione. Ct Cesena-Polisportiva Tennis Vallesavio 1-2: Alice Angeli-Anastasia Lugaresi 6-1, 2-6, 6-4, Giulia D’Altri-Sophia Tombaccini 6-0, 6-0, Vetricini-Angeli b. D’Altri-Lugaresi 6-3, 6-2. Ctp Conselice-Tc Riccione 1-2: Gioia Bassi-Diletta Sabbioni 5-7, 6-3, 6-2, Eva Raimondi-Lucia Bassi 6-1, 3-6, 6-4, Bala-Amadio b. Bassi-Bassi 5-7, 6-2, 10-3. Domenica: Polisportiva Tennis Vallesavio-Tc Riccione e Ctp Conselice-Ct Cesena.