Tennis D1, esordio vincente per Cesena, Ravenna Sport Center, Ippodromo, Valmarecchia e Imola

RIMINI. Giocata la prima giornata del campionato di D1 maschile. Nel primo girone partono forte Ct Cesena e Ravenna Sport Center. Il Ct Cesena ha battuto in casa 4-1 il Tre Colli Brisighella: Pier Paolo Campoli-Gian Marco Ricci 6-4, 6-2, Andrea Valli-Giovanni Zardi 6-2, 6-2, Simone Piraccini-Davide Casadio 6-3, 1-0 e ritiro, Alessandro Naso-Michael Palli 6-3, 4-6, 6-2, Ricci-Piraccini b. Campoli-Zardi 7-5, 4-6, 10-2. Tc “Luigi Laghi” Forlimpopoli-Ravenna Sport Center 2-3: Filippo Minotti-Elia Galizzi 6-1, 7-5, Moreno Menghetti-Andrea Fabbri 6-4, 6-4, Federico Prugnoli-Alberto Bezzi 6-2, 6-4, Giacomo Zauli-Iari Castellucci 6-2, 6-4, Zauli-Galizzi b. Golfarelli-Minotti 6-2, 6-2. Domenica (dalle 9): Ravenna Sport Center-Ct Cesena e Tre Colli Brisighella-Tc “Luigi Laghi” Forlimpopoli. Nel secondo girone vittorie in trasferta per Tc Ippodromo e Valmarecchia Sporting Club. Ct Zavaglia-Tc Ippodromo Cesena 2-3: Ronnj Capra-Filippo Terenzi 6-2, 6-0, Federico Sparagi-Luca Ruggeri 6-3, 6-2, Luca Gori-Leonardo Satta 6-0, 6-4, Alex Balducci-Alessandro Minguzzi 6-3, 6-1, Abbondanza-Battistini b. Capra-Sparagi 6-1, 7-5. Ct Casalboni-Valmarecchia Sporting Club 2-3: Luca Andruccioli-Edoardo Pagnoni 7-6, 1-0 e ritiro, Mattia Muraccini-Pietro Rinaldini 6-1, 6-4, Leonardo Bartoletti-Marco Cola 6-1, 6-2, Alessandro Manduchi-Maxim Uslamin Sergeevich 4-6, 6-1, 6-3, Muraccini-Uslamin b. Manduchi-Andruccioli 6-3, 7-5. Nel 3° girone netta vittoria per il Tc Imola per 5-0 sui campi del Ct Persiceto: Federico Costanzi-Luca Grandi 7-5, 6-3, Mattia Degli Esposti-Elia Lazzeri 3-6, 6-1, 6-3, Luca De Giovanni-Alex Ravaglia 7-5, 1-6, 7-6, Giacomo Morozzi-Alessandro Vavalà 6-1, 6-1, Costanzi-Morotti b. Grandi-Vavalà 7-6, 6-1. Domenica: Tc Imola-Zeta Club Asd Doro. Nel 5° girone il Ct Casatorre è stato sconfitto 4-1 sui campi sui campi del Tennis Medicina. Domenica Ct Casatorre-Tc Marfisa Ferrara.