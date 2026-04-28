Tennis D1, esordio vincente per Cesena, Ravenna Sport Center, Ippodromo, Valmarecchia e Imola

Tennis
La squadra del Tc Ippodromo inpegnata in D1 maschile
La squadra del Tc Ippodromo inpegnata in D1 maschile

RIMINI. Giocata la prima giornata del campionato di D1 maschile. Nel primo girone partono forte Ct Cesena e Ravenna Sport Center. Il Ct Cesena ha battuto in casa 4-1 il Tre Colli Brisighella: Pier Paolo Campoli-Gian Marco Ricci 6-4, 6-2, Andrea Valli-Giovanni Zardi 6-2, 6-2, Simone Piraccini-Davide Casadio 6-3, 1-0 e ritiro, Alessandro Naso-Michael Palli 6-3, 4-6, 6-2, Ricci-Piraccini b. Campoli-Zardi 7-5, 4-6, 10-2. Tc “Luigi Laghi” Forlimpopoli-Ravenna Sport Center 2-3: Filippo Minotti-Elia Galizzi 6-1, 7-5, Moreno Menghetti-Andrea Fabbri 6-4, 6-4, Federico Prugnoli-Alberto Bezzi 6-2, 6-4, Giacomo Zauli-Iari Castellucci 6-2, 6-4, Zauli-Galizzi b. Golfarelli-Minotti 6-2, 6-2. Domenica (dalle 9): Ravenna Sport Center-Ct Cesena e Tre Colli Brisighella-Tc “Luigi Laghi” Forlimpopoli. Nel secondo girone vittorie in trasferta per Tc Ippodromo e Valmarecchia Sporting Club. Ct Zavaglia-Tc Ippodromo Cesena 2-3: Ronnj Capra-Filippo Terenzi 6-2, 6-0, Federico Sparagi-Luca Ruggeri 6-3, 6-2, Luca Gori-Leonardo Satta 6-0, 6-4, Alex Balducci-Alessandro Minguzzi 6-3, 6-1, Abbondanza-Battistini b. Capra-Sparagi 6-1, 7-5. Ct Casalboni-Valmarecchia Sporting Club 2-3: Luca Andruccioli-Edoardo Pagnoni 7-6, 1-0 e ritiro, Mattia Muraccini-Pietro Rinaldini 6-1, 6-4, Leonardo Bartoletti-Marco Cola 6-1, 6-2, Alessandro Manduchi-Maxim Uslamin Sergeevich 4-6, 6-1, 6-3, Muraccini-Uslamin b. Manduchi-Andruccioli 6-3, 7-5. Nel 3° girone netta vittoria per il Tc Imola per 5-0 sui campi del Ct Persiceto: Federico Costanzi-Luca Grandi 7-5, 6-3, Mattia Degli Esposti-Elia Lazzeri 3-6, 6-1, 6-3, Luca De Giovanni-Alex Ravaglia 7-5, 1-6, 7-6, Giacomo Morozzi-Alessandro Vavalà 6-1, 6-1, Costanzi-Morotti b. Grandi-Vavalà 7-6, 6-1. Domenica: Tc Imola-Zeta Club Asd Doro. Nel 5° girone il Ct Casatorre è stato sconfitto 4-1 sui campi sui campi del Tennis Medicina. Domenica Ct Casatorre-Tc Marfisa Ferrara.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui