Tennis, D’Altri, Matteucci, Tartari in semifinale al Casalboni

Avanza sui campi del Ct Casalboni di Santarcangelo il torneo di 3° categoria, maschile e femminile. Maschile, ottavi: Luca Amati (3.1, n.1)-Elia Michelangelo Cicognani (3.3) 6-2, 6-0, Andrea Filanti (3.3, n.8)-Matteo Casadei (3.4) 6-2, 6-4, Federico Bolognesi (3.2, n.5)-Carlo Conti (4.1) 6-1, 6-4, Alessandro Casanova (3.2, n.3)-Alessandro Mariani (3.4) 6-0, 6-2, Ludovico Zammarchi (3.3, n.7)-Marco Storoni (3.5) 6-2, 6-1, Michele Tonti (3.2, n.4)-Alessandro Laganà (3.3) 6-3, 6-4, Guido Giugliano (3.3)-Marco Cola (3.2, n.2) 7-5, 6-3. Quarti anche per Luca Blatti (3.2, n.6).
Femminile, quarti: Giulia D’Altri (3.2, n.4)-Giulia Dell’Aquila (4.3) 6-2, 6-7 (5), 10-7, Federica Matteucci (3.1, n.1)-Martina Orsini (3.3) 6-1, 6-3, Silvia Tartari (3.1, n.3)-Margaret Tonelli (3.5) 6-3, 6-1.